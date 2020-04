Vercelli: 'Aumentare spazio dei dehors e ridurre tasse'

. Sono le richieste inoltrate(Federazione italiana pubblici esercizi)Una parte di istanze, rivolte ai sindaci, riguarda l’, il. "L’ampliamento deiè il- conferma il presidente Fipe Pizzerie,- Dovendo seguire le nuove misure anticontagio, i posti all’interno diminuiranno e di conseguenza poter sfruttare lo spazio all’aperto sarebbe fondamentale. La volontà sarebbe anche quella di sezionare i locali, destinando aree precise per i clienti: le nostre attività hanno milioni di variabili e l’intento è quello di destinare sale predisposte alle esigenze della clientela". Buonocore sottolinea come "ma andando verso l’estate, le richieste sicuramente aumenteranno.- dice il presidente di Fipe Pizzerie -: per questo, per garantirla, avere una metratura più ampia sarebbe un evidente vantaggio".Un altro aspetto importante è ", che permette di avere il contatto diretto con il cliente e dare la possibilità di tornare a una seminormalità: rispetto al delivery,- dice Buonocore -. La pizza è un alimento che unisce, a cui la gente non vuole rinunciare ed è importante ridare alcune sicurezze alla cittadinanza per poter ricominciare.: non essendo la nostra una zona che vive di turismo ma di clientela cittadina. Per questo, anche con gli aiuti di cui abbiamo bisogno da parte delle istituzioni, dopo questi mesi estivi riusciremo a mettere alle spalle questo momento complicatissimo".Il presidente di Fipe Ristoranti,, rimarca come ". E per questo deve esserci una tutela nei nostri confronti. Abbiamo bisogno di più tempo per pagare learretrate.per poter dare - dice - respiro e possibilità di ricominciare. Con questo non dico che vogliamo che ci venga regalato qualcosa, anche se in alcuni Stati ci sono arriveranno contributi a fondo perduto, ma solo che sia allentati la pressione". Poi per Saggia è fondamentale "per poter garantire ai dipendenti di essere pagati e mantenere intatti i loro posti.. Chiaramente - ammette - anche io sono d’accordo su altri sostentamenti a partire dalla metratura del dehor e ottenere crediti d’imposta per sostenere le spese di sanificazione degli ambienti e del materiale protettivo"., presidente Fipe Bar, senza tanti giri di parole sottolinea che ". C’è bisogno di ricominciare a produrre per poter pagare fornitori e dipendenti per garantire loro di non perdere il posto di lavoro". La richiesta successiva viene poi rivolta al Comune: ": purtroppo - rimarca - abbiamo già perso i mesi di marzo e aprile che per il nostro settore sono quelli più intensi lavorativamente parlando, ora dovendo seguire le nuove norme i numeri dei posti a sedere diminuiranno drasticamente. Per questo l’ampliamento dello spazio è essenziale".Musazzo dice poi che. Esistono alcuni bar che svolgono solamente il servizio di caffetteria: il delivery viene sfruttato davvero poco e aprire di nuovo ai clienti assicurerebbe una ripresa.- conclude -".