Trino: lei è positiva al Covid, ma in quarantena viene messo il marito

e non ancora conclusa per una coppia di Trino con figli. Sono statie di indirizzo e. "Stiamo vivendo una- spiega l'uomo -. Noi ci siamo chiusi in casa, non volevamo rischiare di contagiare qualcuno ma questi errori dell'Azienda sanitaria devono far riflettere".ma preferiscono restare anonimi.A metà marzo. Viene quindi messa in malattia dal suo medico. "A quel punto - interviene il marito - anch'io resto a casa dal lavoro per precauzione".per i tamponi.la coppia effettua peròe aspetta il 20 aprile quando arriva una e-mail.- racconta il marito -. Ma io non ho fatto il tampone!. Non solo. Hanno scritto come residenza Alessandria anziché Trino"., assegna la positività alla moglie con quarantena dal 20 aprile fino al prossimo tampone: "Ma non si sa ancora la data" informa il marito.(venerdì 24 aprile): "Il centro Covid-19 di Alessandria ci ha comunicato la mia quarantena e dovrò fare il tampone. Non si sa quando. Nessuna indicazione invece per i nostri figli" ribadisce l'uomo.