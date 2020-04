Piemonte, il grido di allarme dei medici: 'Non siamo pronti per la fase 2'

“La cosiddetta fase due ci preoccupa. E molto.”., l’associazione che raggruppa i medici dirigenti, lancia l’allarme sulla mancanza di chiarezza sulle criticità da risolvere prima di pensare a una riapertura delle attività."In Piemonte i contagi stanno scendendo, lentamente. Questo lo si vede dalla riduzione della pressione sui ricoveri in ospedale – nota Assomed -ma incidono i casi nelle Rsa che sono focolai numericamente importanti ma circoscritti.. Il che comunque evidenzia che la diffusione del virus all’inizio dell’epidemia è stata molto, molto più grave di quella stimata”. Insomma: il contagio pare attenuato e gli sforzi della popolazione, da settimane in ‘lockdown’, non sono stati vani."Se ci fosse un piano chiaro e certezze, potremmo forse pensare davvero alla fase 2. Ma mancano, come”, fa notare l’associazione medica. Che si chiede: “Chi decide? l’Assessorato, l’Unità di Crisi, la Task Force o il Comitato Tecnico Scientifico?L’Unità di Crisi, nonostante tutti i gravissimi errori, è ancora al suo posto, lievemente integrata e con un appoggio della Task Force”.E poi: “a tutta la popolazione? E Dpi negli ospedali? Poiché non c’è nulla di certamente pulito, e nessun paziente certamente non infettivo,almeno 2 al giorno: oggi non è così, non è così da 2 mesi, sarà così tra 10 giorni?”. Situazione tamponi: “Se pensiamo di riaprire dobbiamo prevedere di essere in grado, con assoluta certezza, di, per isolare immediatamente i casi e impedire la diffusione del contagio. Saremo in grado? – si chiede Anaao Assomed - Dove isoliamo i positivi? Dobbiamo essere in grado di ricostruire i contatti. Lo siamo?”.Riguardo agli ospedali “continueranno una gestione mista, di pazienti Covid e non Covid, o saranno previsti ospedali riservati per i pazienti Covid?? Come?”. In sintesi: “Chiediamo ancora una volta che le priorità di salute della popolazione siano messe davanti a tutto, e che si riapra solo se si è in grado di evitare una nuova ondata di contagi e di morti”, conclude l’associazione dei medici dirigenti.