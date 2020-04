Regione Piemonte: 800 milioni per far ripartire l'economia

stanziaper far ripartire l’economia. Nel corso di una videoconferenza tenutasi oggi, 25 aprile, il presidente della Regione Piemonteha annunciato che è in via di definizione ilRipartiPiemonte, con il quale la Regione erogherà 800 milioni di euro per far ripartire l'economia del territorio dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus.La prossima settimana laapproverà il disegno di legge, successivamente la parola passerà al: “Dobbiamo fare in modo che laarrivi nelle tasche di chi ne ha bisogno – ha sottolineato Cirio - Si tratta die dellenon ancora impiegati o che non sono stati ancora rimodulati. Entro la metà di maggio, se il Consiglio regionale lo approverà in tempi rapidi,”.L’articolo uno del disegno di legge prevede uno stanziamento di 55 milioni di euro a favore del personale sanitario: “Il ddl avrà due basi su cui appoggiarsi: unae una didi tutti i vincoli e cavilli regionali”, ha spiegato il governatore regionale."Sarà anche un piano che andrà anche in direzione della semplificazione burocratica e che si baserà sulla fiducia che la Regione ripone nelle capacità dei piemontesi. Sto dando risorse pubbliche alle persone giuste, ad un tessuto imprenditoriale che ha bisogno di liquidità:. Per questo motivo a suo tempo ho chiesto una serie non di poteri speciali, ma di procedure speciali”, ha concluso Cirio.