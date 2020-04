Vercelli: domani Carlo Olmo donerà 1400 visiere protettive e 700 camici

Sarannochedonerà al. La consegna avverrà domani,, alle ore 10, alla presenza dei vertici dell’Asl, dell’ordine dei medici (con il presidente Pier Giorgio Fossale), dei medici di famiglia (con il segretario Gianni Scarrone), del presidente della Provincia Eraldo Botta e del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti.Inizialmente le visiere protettive da donare sarebbero state 500, ma ne sono poi state, che hanno deciso di integrare la sua già importante donazione. Olmo ne distribuirà cosìe le altre, che ne aveva necessità urgente: verranno ritirare da un rappresentante della sanità biellese. Inoltre, in accordo con il direttore amministrativo dell’Asl vercellese, la dottoressa Anna Burla, Olmo distribuirà, a sue spese, 700 camici protettivi per gli operatori sanitari del “Sant’Andrea”. Sempre nella stessa giornata verranno consegnatiNelle passate settimane, Olmo, aveva avviato una sottoscrizione pubblica per incamerare altri fondi, da destinare alla protezione del personale sanitario e dei cittadini. Questa sottoscrizione (anche con un contributo rilevante della Provincia) ha toccato quota: di questi, 43 mila sono già stati investiti, mentre gli altri verranno elargiti valutando eventuali richieste giorno per giorno. A termine delle necessità inderogabili la cifra rimanente sarà destinata al. Dea che lunedì riceveràcon il Lupo Bianco (l’immagine simbolo della lotta al Covid-19) e una donazione di 3 mila euro derivata dalla vendita delle maglie alla cittadinanza.