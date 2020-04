'In Piemonte rischiamo di richiudere tutto dopo 2 settimane'

".A parlare è il virologo, direttore del reparto malattie infettive dell'Amedeo di Savoia edella Regione per la Fase 2. I numeri continuano ad essere preoccupanti:. Con questo dato, che emerge dall'ultimo bollettino diramato dall'Unità di crisi (approfondisci qui ), la regione diventa il 'grande malato d'Italia'.(su 100.000 abitanti) è cresciuto in Italia del 31,4% mentre in Piemonte dell'. I numeri evidenziano poi come: i nuovi casi aumentano in media del 2,5% al giorno, la Lombardia è intorno al 2%, l'Emilia viaggia stabilmente sull'1% (approfondisci qui )."Allo stato attuale - ha detto Di Perri durante un'intervista a Il Fatto Quotidiano in edicola oggi, lunedì 27 aprile -. Ripeto: allo stato attuale. Che non è quello del 4 maggio. Dieci giorni non sono pochi. E". Il direttore di Malattie infettive ha poi rimarcato come ". In Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna è ancora prematuro. Il contagio è rallentato grazie alla domiciliazione, cosa che inevitabilmente in molte regioni si allenterà dopo il 4 maggio.. L’altro giorno - ha raccontato durante l'intervista - ascoltavo un bagnino siciliano sulla prossima stagione estiva. Ebbene: parlava come un virologo".Di Perri ha poi ammesso che ", non è impossibile che ci sarà un nu-mero di casi tale da poter ritenere possibile l’inizio della fase 2, ma - ha detto rispondendo a una domanda de Il Fatto Quotidiano -. Il calo dei ricoveri in terapia intensiva c’è, ma per avere un’idea più realistica dello stato del contagio. Conto che a quella data la situazione nelle residenze sanitarie sia non dico totalmente sotto controllo, ma quasi".Secondo il virologo ". Per troppo tempo - ha spiegato a Il Fatto Quotidiano - l’. Ed è stato un errore come dimostra l’esempio virtuoso del Veneto.".