Doccia gelata sul Piemonte: 'Mancano le condizioni per il via libera'

. Il presidenteieri sera, lunedì 27 aprile, ha infatti parlato di "rispetto al resto d'Italia". Il governatore, al termine della videoconferenza con il comitato scientifico, ha detto che occorre "molta serietà e prudenza, alla luce dei dati attuali" (approfondisci qui ).Secondo la ricostruzione de La Stampa in edicola oggi, martedì 28 aprile, soprattutto ": quelle che oggiai piemontesise non per ragioni di necessità, di salute o lavoro"., che fa del Piemonte il malato d'Italia,- scrive ancora il quotidiano torinese -. Innocenti evasioni che dopo due mesi di lockdown avrebbero avuto il sapore della libertà".I dati del contagio non lasciano infatti scampo:. Il bollettino, diramato ieri sera, ha infatti segnato il raggiungimento deie dei. La Regione ha dunque il maggior numero di contagi in rapporto alla popolazione:. Dal primo aprile l'indice di positivi (su 100.000 abitanti) è cresciuto in Italia del 31,4% mentre in Piemonte dell'83,1%.: i nuovi casi aumentano in media del 2,5% al giorno, la Lombardia è intorno al 2%, l'Emilia viaggia stabilmente sull'1% (approfondisci qui ).. Attività come il take away possono creare situazioni di assembramento difficilmente gestibili, soprattutto in città come Torino dove in alcuni quartieri si sono già create situazioni complesse dal punto di vista dell'ordine pubblico".anche, direttore del reparto malattie infettive dell'Amedeo di Savoia e membro della task force: ". Almeno qui in Piemonte". "Allo stato attuale - ha detto Di Perri durante un'intervista a Il Fatto Quotidiano in edicola oggi, lunedì 27 aprile -. Ripeto: allo stato attuale. Che non è quello del 4 maggio. Dieci giorni non sono pochi. E saranno 10 giorni decisivi" (approfondisci qui ).