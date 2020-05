Piemonte: dal 4 maggio mascherine obbligatorie, ecco le regole

in tutti iinclusi i mezzi di trasporto e nelle occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza. L’obbligoe per le persone con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina”.Il presidente della Regione, Alberto Cirio, durante l’intervista esclusiva a La Sesia, conferma la grande novità in vista di lunedì quando scatterà la Fase 2: la ripartenza dopo il lockdown. “. Saranno riutilizzabili e lavabili fino a 10 volte. Sono prodotte da aziende piemontesi e acquistate grazie alle donazioni.e il resto a cavallo del weekend successivo”.