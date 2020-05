Coronavirus, Piemonte: 'Una ripartenza... prudente'

Basta avere buonsenso". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante l'parla cosìquando scatterà la Fase 2: la fine del lockdown più serrato e l'inizio di una nuovo periodo, quello di"Faccio l’esempio - dice Cirio - dell’, che in Piemonte, mentre nel comune di Torino a partire da sabato 9 maggio (leggi qui qui ). La scelta di attendere qualche giorno in più per la riapertura nel capoluogo piemontese risponde proprio alla, sia per l’alta densità demografica e del numero complessivo delle attività di ristorazione, che del quadro epidemiologico di Torino che impone maggiore prudenza. Ma anche sul resto del Piemonte,o dove non possibile assicurare il rispetto delle misure di sicurezza,sull’intero territorio comunale o delimitarla su parti di esso".Proprio sulla ripartenza, Cirio spiega di aver chiesto al Governo “perché - rimarca - le misure di contenimento dei primi giorni non tenevano conto della contiguità territoriale di regioni come Piemonte e Lombardia. Per area omogenea, intendo naturalmente il Nord Ovest”. Il presidente ribadisce che “. Il Piemonte sta ripartendo, ma lo deve fare con l’equilibrio necessario a garantire la salute dei suoi cittadini e della sua economia".