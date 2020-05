Mattarella: 'Un pensiero all'Italia che vuole costruire il suo domani'

“Viviamo questo Primo maggio”.Il, nel suo discorso in occasione delle ricorrenza del 1° maggio, ha parlato di lavoro ma anche dell’attuale situazione di emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro paese “costringendoci, a un temporaneo congelamento delle attività. In Italia, come in tutto il mondo,”.Mattarella ha messo in risalto “il valore del lavoro e in particolare l’opera svolta da, con tanti fra di loro caduti nello svolgimento dei propri compiti. Il lavoro di Forze dell’Ordine, Forze Armate, operatori del settore della logistica e dei trasporti, della distribuzione, di filiere produttive essenziali, del sistema di istruzione, pur tra molte difficoltà, ha consentito, giorno dopo giorno, al nostro Paese di non fermarsi e di andare avanti, sia pure funzionando a velocità ridotta”.Adesso, ha proseguito il presidente della Repubblica, “. Ora guardiamo alla ripresa: ad essa, vanno indirizzati, in modo concorde, gli sforzi di tutti, senza distrazioni o negligenze. A cominciare dal consolidamento dei risultati sin qui ottenuti nella lotta al virus,, a quanti sono rimasti disoccupati e senza reddito, in modo da conservare intatte tutte le risorse del nostro capitale sociale e da consentire di far sopravvivere e far compiere un salto di qualità alla organizzazione delle imprese e alla offerta di servizi, con scelte avvedute, nella consapevolezza che sono destinate a incidere sulla qualità della vita di ciascuna famiglia, sugli stessi tempi e ritmi della vita quotidiana delle persone”.Molto cambierà nella vita delle nostre società, ha sottolineato Mattarella. “Questo cambiamento andrà sapientemente governato affinché la nuova fase non comporti condizioni di ulteriori precarietà ed esclusioni ma”, evidenziando che “il ruolo degli imprenditori - piccoli e medi, lavoratori autonomi e grandi imprese - appare centrale, assieme a quello della ricerca, in questo processo di riprogettazione delle filiere produttive e distributive”.Perché, ha spiegato il Capo dello Stato “se vogliamo assieme riconquistare, senza essere costretti a passi indietro, condizioni di crescente serenità.Non va dimenticata l’angoscia delle settimane precedenti, sotto la violenta e veloce aggressione del virus, né che abbiamo superato i duecentomila contagi e che ogni giorno dobbiamo piangere alcune centinaia di vittime”.Questo richiederà “– è stato il monito di Mattarella - So che possiamo fare affidamento sul senso di responsabilità dei nostri concittadini, manifestato, in questo periodo, in misura ammirevole dalla loro quasi totalità, perché, nelle nuove condizioni, ci si continui a comportare con la necessaria prudenza.”.