Il Piemonte ha già paura della ricaduta: 'Siamo 7 giorni indietro'

Dall'inizio della(162 a Vercelli) e(1.145 nel Vercellese). I numeri, confermati dal bollettino di domenica 3 maggio (approfondisci qui ), fanno emergere più di unaper lache inizia oggi, lunedì 4 maggio. "A fronte del provvedimento del Governo non si poteva dire di no ma" riflette l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi. Motivo? "Completare i test nelle case di riposo e - scrive La Stampa in edicola oggi - prepararsi al rimbalzo dei contagi, che anche in Piemonte si dà per scontato".Sabato 2 maggio l'Unità di crisi ha registratomentreil numero è 'crollato' a. "sui quali - scrive ancora il quotidiano torinese - incidono i tempi di analisi dei tamponi". Numeri complessivamente preoccupanti come conferma anche un'altra statistica:i casi totali di Covid19 sono stati 2.520rispetto al