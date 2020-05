Piemonte, arriva la novità: 'Cabina di regia per controllare contagi'

che ilha voluto dare all’Italia ma con un'affinché vengano davvero rispettate". Con queste parole, pronunciate durante un'intervista a SkyTg24, il, Alberto Cirio, ha riassunto l'(lunedì 4 maggio). Il documento prevede nuovi obblighi per i cittadini come indossare le mascherine negli uffici pubblici o nei supermercati oppure il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del sistema sanitario e nelle residenze socio-assistenziali (approfondisci qui ).Cirio ha fatto sapere cheattiverà "unache quotidianamente riesca a farci capire l’alla luce della necessità del Piemonte per le sue aziende e i suoi lavoratori.- ha detto il presidente - molto". Cirio ha poi spiegato che "in Piemontea Torino rispetto al resto della Regione.a Torino inizierà sabato 9 maggio. Sui mercati - ha concluso il governatore -che prevede delle metodologie che garantiscano di, come transenne e la presenza della Protezione civile o dei vigili".Il Piemonte, oggi, prova dunque a ripartire. Ma. "A fronte del provvedimento del Governo non si poteva dire di no ma" riflette l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi. Motivo? "Completare i test nelle case di riposo e - scrive La Stampa in edicola oggi - prepararsi al rimbalzo dei contagi, che anche in Piemonte si dà per scontato" (approfondisci qui ).