Vercelli: a marzo picco dei morti, +122%

. Nello stesso periodo del 2019 furono 87.- ma il calcolo è esteso dal 20 febbraio al 31 marzo -. Una precisazione doverosa:ma anche tutte le altre cause come infarti, ictus, tumori.Nelle scorse orerelativo al periodo della prima parte dell'emergenza che sta flagellando il mondo., in 40 giorni,. La media, nello stesso arco di tempo tra il 2015 e il 2019, era stata di 5.747. "- precisa La Stampa in edicola oggi (martedì 5 maggio) -". I dati di mortalità totale commentati si riferiscono al primo trimestre consolidato 2020 e riguardano 6.866 comuni (87% dei 7.904 complessivi). "Nelle regioni del Nord dove - scrive ancora La Stampa - l'epidemia ha picchiato più forte, nello stesso periodo i decessi hanno sfiorato il raddoppio, passando da 32.491 a 56.402".: da 693 decessi (media 2015-2019) a 1.199. Poi Asti (da 299 a 382), Biella (da 279 a 471), Novara (da 445 a 724), Torino (da 2.803 a 3.469, più 30%).Da 259 a 426.A marzo si è registrato ilcon un incremento di. Si è infatti passati dagli 87 morti del 2019 ai 194 del 2020. L’incremento - dato da non trascurare? - c’è stato in concomitanza con l’esplosione della pandemia da Coronavirus.dei morti si è registrato: in tutto il mese deli decessi sono statimentre al 29 aprileerano già: incremento del 73,33%. Questi dati emergono dal report dei servizi cimiteriali del Comune. Quanti di queste morti sono da attribuire al Coronavirus? Impossibile dirlo oggi con certezza di prova. Quello che i numeri dicono è che,, a Vercellisono cresciuti. Ein questi primi quattro mesi dell’anno.Il report dell'Istituo superiore della sanità specifica poi che "a livello nazionale la letalità è più elevata in soggetti di sesso maschile in tutte le fasce di età ad eccezione della fascia 0-19 anni.- si legge nel report -(una tra: patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, diabete, deficit immunitari, patologie metaboliche, patologie oncologiche, obesità, patologie renali o altre patologie croniche)".