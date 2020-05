Previsione da brividi, Piemonte: 'Aperto troppo presto, aspettiamoci la seconda ondata'

"Se il comportamento responsabile è questo, non c'è dubbio che ci saranno nuovi contagi. Gente che affollava parchi e strade senza mascherine e senza distanziamento sociale. Purtroppo avremo le conseguenze a breve. Lo dico con grande rammarico: aspettiamoci pure l'ondata di ritorno".A parlare è l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, che si riferisce a quanto visto a Torino durante i primi due giorni della Fase 2. Durante l'intervista, rilasciata questa mattina (mercoledì 6 maggio) a La Stampa, Icardi spiega che "siamo indietro di una settimana. E abbiamo ancora molti contagi. Meglio sarebbe stato ritardare la Fase 2. A inizio marzo la Lombardia era sotto scacco e noi avevamo ancora tutto aperto. Aver chiuso una settimana dopo è stato devastante".Icardi respinge poi le accuse per la gestione del primo periodo dell'emergenza da Coronavirus: "Per i tamponi non c'erano i laboratori. Siamo partiti con due centri di riferimento, oggi ne abbiamo 22. Ne processavamo 400 a marzo, oggi ne facciamo 7.000 al giorno". Durante l'intervista a La Stampa, poi, l'assessore aggiunge: "Assisto a uno sciacallaggio politico da una parte di sinistra che non stento a definire becera e a uno scaricabarile senza precedenti: di certe Rsa sulla Regione, di alcuni parenti che vogliono giustizia a tutti i costi e di una politica nazionale che se la prende con le Regioni per nascondere lacune che sono solo sue. In mezzo - rimarca Icardi durante l'intevista con il quotidiano torinese - a tutto questo c'è l'unità di crisi. C'è la Giunta, ci sono io. La mia è una condanna che ha come paragone solo il 41 bis".L'assessore alla Sanità infine conclude: "Mi è arrivato di tutto: denunce per strage colposa, epidemia. Ho già detto che se devo andare in galera lo farò a testa alta. Ma mi consola che in tanti capiscano: dal Cuneese, la mia terra, ho ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà. Anche dopo l'attacco di Report mi sono stati vicini. Ricordo un carabiniere. Mi ha detto: Lei ha fatto tutto il possibile e anche di più. Sono cose che ti fanno andare avanti quando tutto sembra perdere senso".