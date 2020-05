Fase 2: 'Ecco il piano per far ripartire Trino'

A Trino sono in arrivo le mascherine lavabili e le piantane con disinfettante. La conferma arriva direttamente dal sindaco, Daniele Pane. Sono le due 'colonne' su cui si basano le misure amministrative per i settori produttivi della città."Nelle scorse ore l'assessore Roberto Gualino e il direttivo dell'Aoct hanno distribuito ad attività commerciali, produttive e artigianali, altre 1.000 mascherine lavabili donate da Davide Guazzone: è il trinese - ricorda il primo cittadino - che vive e lavora in Polonia". Per le attività è già in campo poi un'altra iniziativa: "Abbiamo ordinato 150 piantane con gel igienizzante - conferma Pane - Per la consegna ci vorrà una decina di giorni. Verranno distribuite con una serie di informative, vetrofanie, adesivi da incollare su pavimento, vetrine e pareti. Obiettivo?Indicare ai clienti le distanze da mantenere nel locale".Pane anticipa a La Sesia anche le prossime tappe dalla Fase 2 per il Comune di Trino: "Nelle prossime settimane metteremo in atto per i settori produttivi gli esoneri dalla Tosap, la revisione delle tariffe, il rimborso o lo sconto sulla Tari per chi, a causa della pandemia da Coronavirus, ha dovuto chiudere l'attività e quindi non ha prodotto rifiuti". Il sindaco tocca poi un altro argomento al centro del dibattito: i bambini e la scuola. "Con l'assessore Giulia Rotondo stiamo studiando nuove forme di supporto alle famiglie per la gestione dei piccoli. All'istituto comprensivo - assicura Pane - erogheremo la sovvenzione per l'acquisto dei tablet".Infine il capitolo dedicato ai guanti e alle mascherine: "Con altri comuni ci stiamo muovendo per avere un quantitativo di guanti che, in questi ultimi giorni, sono diventati introvabili. Mentre appena riceveremo le mascherine lavabili dalla Regione Piemonte faremo la distribuzione porta a porta per ogni residente o domiciliato a Trino. Abbiamo un notevole quantitativo di mascherine in Municipio: chi non riesce a trovarle chiami - è l'invito del sindaco - il 3287459133".