Piemonte, commercio ambulante: 'Riprenderlo appena possibile'

"Stiamo lavorando a un protocollo che, non appena possibile, permetta di riprendere l’attività in sicurezza all’interno delle aree mercatali". A parlare è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Tema: la riapertura del comparto extra-alimentare del commercio ambulante. "Ci rendiamo conto - ammette Cirio – che quello è uno dei settori più colpiti dalla chiusura prolungata per l’emergenza da Coronavirus. D'altronde il decreto del Governo non lo ha ancora incluso tra le attività che possono ripartire".Nelle scorse ore c'è già stata una serie di incontri tra il governatore, l’assessore Vittoria Poggio e i diversi rappresentanti del commercio ambulante per la riapertura in sicurezza. "Stiamo lavorando - assicurano dalla Regione - su misure efficaci a favore della sicurezza dei clienti e dei commercianti stessi, come la riduzione delle misure dei banchi, il giusto e corretto distanziamento tra le persone e l’uso di mascherine e guanti. Accanto a questo c’è la necessità di garantire a tutti condizioni di vendita eque".Cirio e Poggio assicurano che stiamo "studiando per predisporre delle misure economiche dedicate che possano dare sostegno al settore e aiutarlo a ripartire".