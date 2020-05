Piemonte: sequestrate 10.000 mascherine con certificato falso

Diecimila dispositivi medici sequestrati e tre persone denunciate con l'accusa di frode in commercio. È il bilancio dell'operazione realizzata dalla Guardia di Finanza di Torino. Al centro dell'indagini è finita una società cinese che certificava le mascherine illegalmente.Tutto inizia da un primo sequestro nei confronti di un'impresa di articoli sanitari della Val di Susa. I militari delle fiamme gialle scoprono che le mascherine, acquistate in grandi quantità dalla Cina, sono certificate da una società cinese non autorizzata ad apporre i necessari sigilli di garanzia.Come riporta l'Ansa, sono in corso ulteriori indagini per individuare eventuali altri lotti di mascherine sprovviste del marchio CE o introdotte in Italia attraverso certificazioni fasulle.