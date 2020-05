Piemonte: i livelli di allerta per le possibili chiusure

La Regioneadotta, l'uscita dalla quarantena per contenere la pandemia da Coronavirus.Il protocollo prevede la predisposizione dei dati che, settimanalmente verranno inviati al ministero della Salute, si aggiungeranno un. "Siamo entrati entrati in un periodo estremamente atteso, che - ha detto il presidente della Regione, Alberto Cirio - ha molte aspettative per tornare a una nuova normalità ma che deve essere interpretato con la prudenza e ilche la Regione deve avere. Per questo abbiamo voluto incrementare i controlli sull’evolversi della situazione nelle varie aree del Piemonte".L’analisi dei dati consentirà la predisposizione di varie fasi di allerta (bianco/normalità, giallo/attenzione, arancione/preallerta, rosso/allerta) con grande attenzione agli ambiti ospedaliero, territoriale-sanitario e socio-economico sulla base degli indicatori che definiscono i livelli per l’attivazione delle eventuali e specifiche misure di contenimento., la Regione punterà suldella medicina territoriale. Nelle scorse ore è stato infatti siglato l'accordo condi base e pediatri di libera scelta che "diventeranno i". Permetterà loro, alla luce del quadro clinico, di porre direttamente in quarantena il 'sospetto positivo' e attivare in automatico tramite la piattaforma Covid Piemonte, la procedura di effettuazione del tampone diagnostico e del tracciamento dei suoi contatti., un altro obiettivo èper arrivare ad una medicina di gruppo come quella delle Case della salute. Per innalzare dal 30 al 40% il tetto imposto oggi alla medicina di gruppo e dal 34 al 60% quello della medicina di rete e per incrementare il personale la Regione si è impegnata a stanziare 15 milioni l’anno.