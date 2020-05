Coronavirus, Piemonte: 50 pazienti curati col plasma

Il ricorso alviene. Sono già una cinquantina i pazienti sottoposti al trattamento a Torino e Novara. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, spiegano che "e la prossima settimana faremo il punto su quello che si è fatto in modo serio e scientifico".con il plasma, in questi giorni, è finita al centro di un. Per Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all'Università di Pisa e responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche dell'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia, ", altrimenti - spiega ad Adnkrons - il problema sarebbe già stato risolto.: è un vecchio principio di terapia, utilizzato già in Cina e in America. L'evidenza iniziale di efficacia di questa terapia è abbastanza buona quindi è sicuramente un'arma in più, soprattutto per curare i casi più seri".Il direttore scientifico dell'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, ha sottolineato come ", non ancora provata. Ma sono da evitare micro studi scollegati tra loro. Serve un coordinamento nazionale. Il sangue di convalescenti è stato provato con risultati alterni in molte malattie". Contro la pandemia da Coronavirus, Ippolito aggiunge che comunque ". Ma sono necessari studi randomizzati controllati e centralizzati con il Governo nazionale. Per poter capire, su popolazioni adeguate, con numeri sufficienti e con studi idonei, se funzionano o no".Giorgio Palù, past president della Società europea di virologia e professore emerito di Microbiologia dell'università di Padova, ad Adnkronos spiega che ". Ma è una strada da percorrere, in mancanza di altre terapie o di un vaccino. Ovviamente - spiega nella sua intervista -". Palù ricorda come "i cinesi per primi hanno dimostrato che il siero di convalescente era in grado di migliorare o addirittura di guarire il soggetto. Ma - ha detto ad Adnkronos - queste sperimentazioni non sono state fatte con trial clinici controllati, ovvero test in doppio cieco, randomizzati, sicuri, che".