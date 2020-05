Stop del Governo e dell'Iss alle riaperture in alcune Regioni

. Violare le regole di comportamento per la prevenzione del contagio, dunque, potrebbe facilitarne la circolazione". A parlare è Silvio Brusaferro. Il presidente dell'Istituto superiore di sanità stoppa il piano di quelle Regioni che vogliono riaprire negozi, bar e ristoranti a partire già da lunedì 11 maggio. ". Nessuna fuga in avanti - ha detto Brusaferro -altrimenti finiremo col vanificare i sacrifici fatti finora".Come riporta l'Ansa, però,: "Come per le chiese, saranno previste regole precise per permettere agli spettatori di partecipare a spettacoli rispettando distanziamenti e sicurezza. Si stanno valutando - spiega il presidente del'Iss - forme di partecipazione con numeri limitati di persone in luoghi confinati previo rispetto delle regole e con un percorso di garanzia, dalla fasce orarie agli ingressi. Questo vale per tutti gli eventi che hanno tali caratteristiche".Durante la conferenza stampa settimanale, Brusaferro ha confermato che "". Ma si attendono i dati sull'andamento dei casi dopo l'allentamento delle misure iniziato lunedì 4 maggio. "I numeri ci saranno solo la prossima settimana" ha anticipato il presidente dell'Istituto superiore di sanità. L'Ansa oggi (sabato 9 maggio) anticipa che, probabilmente a metà della prossima settimana,. "In ogni caso - scrive l'Agenzia nazionale stampa associata -".Tutto rimandato, invece, per la"anche se - conclude l'Ansa - nel nuovo Dpcm potrebbero essere consentiti i movimenti tra regioni limitrofe e quelli di chi vive al confine tra una regione e l'altra".