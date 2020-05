Coronavirus, Vercelli: ecco i laboratori autorizzati ai test sierologici

Nelle scorse oredei laboratori didove è possibile rivolgersi privatamente anche per svolgerea totale a carico del cittadino.sono stati individuati la clinicanel capoluogo e ilprivato di analisi mediche e ricerche cliniche del dottor. in piazza Mazzini a"L’utilizzo del test sierologico è consentito - ricordano dalla Regione - per i soli esami che il ministero della Salute considera attendibili nel loro esito epidemiologico". Secondo il Ministerocomunque "il test molecolare basato sull’identificazione di Rna virale daiperché - viene ricordato nella nota di palazzo Lascaris - in quanto un test anticorpale positivo indica se la persona è stata infettata ma non indica necessariamente se gli anticorpi sono neutralizzanti, se una persona è protetta e per quanto tempo, e se la persona è guarita".Può avere vari significati: una persona non è stata infettata dal Coronavirus oppure "è stata infettata molto recentemente (meno di 8-10 giorni prima) e non ha ancora sviluppato la risposta anticorpale al virus oppure - dettagliano ancora dalla Regione - è stata infettata ma il titolo di anticorpi che ha sviluppato è, al momento dell’esecuzione del test, al di sotto del livello di rilevazione del test".L'elenco di tutti i laboratori autorizzati in Piemonte lo trovate cliccando qui