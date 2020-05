Coronavirus, Trino: ancora tredici persone positive

al coronavirus in questo momento. Sulla situazione cittadina fa il resoconto il sindaco"Martedì abbiamo registratoche riguardano due persone che lavorano o in strutture ospedaliere o in case di riposo fuori città. Entrambe si trovano a casa, uno asintomatico e uno con sintomi ma senza troppi problemi. Abbiamo registrato anchericoverata in un ospedale. Con questo, i decessi totali da inizio epidemia a Trino sono nove. Ma abbiamo registrato anchedal virus".Il sindaco aggiunge: "Attualmente abbiamo tredici persone ancora positive, quattro ricoverate in ospedale,attiva al proprio domicilio".E conclude: "Per quanto riguarda i risultati deidell'ex Ipab Sant'Antonio Abate, mancano ancora quattro esiti.e uno in attesa di un tampone di verifica programmato per il 20 maggio. La situazione alla nostra casa di riposo è decisamente buona".