Trino: da sabato 16 maggio verranno distribuite le mascherine

le mascherine lavabili fornite dalla Regione Piemonte.da parte dei volontari trinesi e quindi invito i concittadini a farsi trovare a casa per agevolare la consegna - spiega il sindaco- Sarà distribuitao domiciliato a Trino. Nei giorni scorsi avevamo distribuito, grazie alla collaborazione di Aoct, circa 1.200 mascherine lavabili alle attività trinesi. Si tratta di quellee che si sono aggiunte a quelle create per i nostri commercianti da".Pane aggiunge: "Inoltre continua la produzione, avviata ad inizio emergenza, delle. Si tratta di Eufemia Palazzi, Mirella Favaro, Tonina Garbero, Rosina Centini, Rosanna Novarese, Patrizia Cerri, Antonella Ausano, Anna Zeglio, Sara Paggio, Maria Grazia Ferrarotti, Isabel Cortes, Concetta Maiorana, Piera Tavano. Le ringrazio, unitamente alche fa da spola tra loro e il municipio per portare materiale per la costruzione delle stesse e per portarci quelle realizzate".Infine c'è un'ulteriore distribuzione: "In vista della riapertura di diversi negozi nella nuova fase di questa emergenza,Ricordo a tutti che la mascherina nel proprio negozio va indossata correttamente a coprire naso e bocca".