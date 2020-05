Piemonte: Emergency a supporto delle case di riposo

Firmato un protocollo tral'organizzazione si occuperà di dare una mano nella gestione delle residenze per anziani del Piemonte.Come riporta l'(approfondisci qui ),per sostenere i costi di formazione."Siamo convinti che questa collaborazione sia utile ora nella fase dell'emergenza, ma possa esserlo anche nell'immediato futuro", spiegaassessore regionale alla Sanità."Il settore sanitario tutto, pubblico e privato, sta affrontando in prima linea una guerra senza precedenti. In Piemonte operano oltre 700 Rsa che si prendono cura di circa 50.000 persone, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Questo accordo con Emergency offrirà un ulteriore strumento alle nostre strutture ",, presidente di Confindustria Piemonte."Siamo orgogliosi di poter condividere con la Regione Piemonte i nostri protocolli e l'esperienza maturata in questi mesi e durante l'epidemia di Ebola in Sierra Leone”, dichiara, presidente di Emergency.