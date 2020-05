Fase 2: le regole per i parrucchieri, fra appuntamenti e riviste vietate

: come cambierà il nostro modo di andare dale dal? In vista della ripartenza, programmata anche in Piemonte per, scopriamo le nuove regole.Potremo andare solo su appuntamento e magari potremo andarci sia la domenica sia lunedì. Perché? Perché derogando dall'attuale regime di orari si potranno. ", nel caso occorra accompagnare un minore o un disabile lo si dovrà comunicare - anticipa La Stampa in edicola oggi, sabato 16 maggio - al momento della prenotazione".Le linee guida di Inail e dell'Istituto superiore della sanità prevedevano almeno due metri di distanza tra una postazione e l'altra e tra un cliente e l'altro., così come per bar e ristoranti, è passata la linea più soft delle Regioni:. "Soluzioni disinfettanti e dispenser andranno posizionati all'ingresso e - dettaglia il quotidiano torinese - in corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione sia dei dipendenti che dell'utenza con erogatori tali da evitare il contatto col flacone".E ancora.o un grembiulecome monouso dovranno obbligatoriamente essere anche gli asciugamani. Dopo ogni trattamento/servizio area di lavoro eoltre le normali procedure di prevenzione in atto per il settore "e - aggiunge ancora La Stampa - andranno disinfettate frequentemente le superfici comuni, utilizzate da più persone".