Esclusivo - Cirio pronto ad anticipare il via libera per bar e ristoranti

Sonoper laPerc'è già il via libera per i, così come per ie i. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, sta però seriamente pensando a unadelle riaperture dopo un consulto con la task force guidata dal professore nella quale c'è anche il medico vercellese - e presidente della commissione Sanità -Al centro del dibattito ci sono i. Fino a qualche ora fa la Regione sembrava intenzionata a farli riaprire solamente lunedì 25 maggio seguendo la linea adottata anche dalla Toscana. Alla luce deida Coronavirus, il presidente Cirio ha però chiesto un ulteriore parere al gruppo di lavoro di Fazio. In questi minuti è in corso la riunione degli espertiIl via libera della task force potrebbe arrivare già nella tarda mattinata di oggi (sabato 16 maggio).. In questo modo gli esercizi potrebbero cominciare a lavorare già durante il weekend.La decisione ufficiale è attesa nelle prossime ore.