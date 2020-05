'Le nostre imprese sono pronte a ripartire'

novarese, 50 anni, laureato in Economia e Commercio, è dal 2016 il, società leader nel settore della cosmetica con sede a Landiona, che ha creato marchi notissimi quali. Dopo una lunga carriera come consigliere di amministrazione in banche, è dal novembre 2019 presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Coccia.Diciamo che questa crisi sanitaria si è rivelata un disastro e ha comportato molti... 'morti e feriti'. Si stima che le nostre industrie abbiano perso circa una decina di miliardi di euro al mese, quindi il totale si aggira sui 20 miliardi di euro. Solo la metà delle imprese iscritte a Confindustria, parliamo di 2.600 su 5.200, sono rimaste aperte. Gran parte di queste ha fatto ricorso alla cassa integrazione, e i due terzi delle nostre imprese hanno dichiarato che il raggiungimento dei risultati annuali previsti sarà gravemente compromesso da quanto è successo. D’altra parte, il blocco era necessario per frenare il diffondersi del contagio.Questo periodo di blocco è servito per prepararci al meglio per la ripresa. Le nostre imprese sono attrezzate in modo da offrire livelli di sicurezza pari o superiori ai supermercati e alle abitazioni private, dove statisticamente avviene la maggior parte dei contagi. Ad esempio, nella mia azienda, la Mirato Spa, il tema della sicurezza è stato gestito con estremo rigore, oserei dire maniacalità. Ma sia chiaro: se un imprenditore non è in grado di offrire il massimo livello di sicurezza non può riaprire.Innanzitutto la misurazione della temperatura corporea dei dipendenti, l’obbligo di indossare la mascherina, l’installazione di gel sanificanti. Poi abbiamo stabilito doppi turni per diradare la presenza degli operai sul luogo di lavoro, e attivato lo smart working per l’80 per cento dei nostri impiegati. Inoltre, e di questo andiamo particolarmente fieri, siamo stati tra i primissimi ad aver offerto ai nostri dipendenti la possibilità di effettuare i test sierologici e, se positivi, il tampone. Iniziativa molto apprezzata da sindacati e lavoratori, anche perché ci ha permesso di individuare un 10/11% di persone potenzialmente positive.C’è bisogno innanzitutto di un’iniezione consistente di contributi a fondo perduto, cosa finora non fatta. Poi, come richiesto dal nuovo presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, il taglio immediato dell’Irap. Un altro tema fondamentale è la sburocratizzazione delle pratiche: purtroppo abbiamo visto in questi mesi lungaggini estreme, che stanno facendo sì che i finanziamenti definiti nel mese di marzo non siano ancora arrivati. E’ necessario poi che siano pagati i debiti della Pubblica Amministrazione alle imprese private e immediatamente sbloccati i fondi, già finanziati per decine di miliardi quindi senza alcun aggravio per lo Stato, per le grandi opere pubbliche infrastrutturali. Il blocco delle attività, da quella scolastica alla produzione industriale, ha evidenziato in alcuni casi il fatto che in diverse aree del nostro Paese manchi la connettività. Infatti quando parliamo di 'grandi opere pubbliche infrastrutturali' intendiamo sia quelle materiali sia quelle 'immateriali' come la banda ultra larga. Abbiamo capito quanto sia importante la tecnologia, specie per chi vive in zone più isolate. Sarà uno degli stimoli in più per modernizzarci.Certamente, ci sarà la possibilità di rivalutare quella filiera che abbiamo delegato a Paesi esteri. Ci siamo resi conto, con l’esperienza dei respiratori e Dpi, che la manifattura è centrale e strategica per il Paese e il discorso dell’autoproduzione va am- pliato anche ad altre categorie. Un’altra opportunità sarà la nuova organizzazione del lavoro: ci siamo inventati dal nulla un sistema con i requisiti di essere il più efficiente possibile, e ci siamo accorti che ora può diventare proficuo. La nuova familiarità con gli strumenti tecnologici e la possibilità di relazionarsi attraverso gli stessi, consentirà alle imprese di conseguire notevoli risparmi.I viaggi con relative spese di soggiorno che si facevano per partecipare alle riunioni: che ora abbiamo scoperto essere ugualmente efficaci 'a distanza'.