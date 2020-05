Vercelli: donazione da Upo Alumni all'ospedale Sant'Andrea

Il 10 maggio si è conclusa la vendita di magliette organizzata da, con il contributo e l’aiuto degli studenti del corso di Graphic Design dell’, per sostenere la raccolta fondi dell’Università del Piemonte orientale impegnati in prima linea nell’emergenza Covid-19.Il progetto, nato dall’idea diè stato accolto da subito con grande entusiasmo ed ha portato in poche settimane(prodotte in tre differenti versioni in edizione limitata) per un ricavato di 2.700 euro.Nei giorni scorsi la presidentessa di Upo Alumniattraverso incontri in videoconferenza, ha consegnato la somma ai direttori generali dei tre Ospedali beneficiari, tra cuiOltre ad avere ideato le magliette, gli studenti dell’Accademia hanno realizzato alcuni video (approfondisci qui ) che sono stati diffusi tramite i canali social di Upo Alumni e che hanno permesso di dare maggiore risalto all’iniziativa.