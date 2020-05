Plasma: all'ospedale di Biella partirà la sperimentazione

Anche all’ospedalesarà attivata lanel trattamento del Covid-19 nell’ambito della Regione Piemonte. Ad annunciarlo sono stati l’assessore regionale Chiara Caucino e il Commissario dell’Asl di Biella, Diego Poggio.“Ci sono alcuni passaggi che debbono essere necessariamente fatti – ha detto Caucino – prima di poter partire, ma confido nel fatto che non vi saranno ostacoli nel percorso individuato”Gli studi clinici in corso mostrano che l’uso del plasma dei convalescenti da Covid-19, se infuso in persone alle prese con la malattia,. Con ‘plasma convalescente’ si fa riferimento al sangue prelevato, tramite la tecnica della plasmaferesi, da una persona guarita da una malattia e trasfuso in un paziente ancora malato.“Le comunità mediche e scientifiche ritengono necessario– spiega il commissario dell’Asl di Biella Diego Poggio – e in questo contesto abbiamo intenzione di aderire sia allo studio nazionale, coordinato da Pisa che sarà proposto a breve, sia a quello osservazionale in progetto a Novara nei pazienti trattati con plasma iperimmune”.Il potenziale donatore è “e con tamponi negativi, che non abbia co-morbidità e sia idoneo a donare il plasma. La possibilità di disporre di donatori locali offre il valore aggiunto di dare una immunità specifica acquisita(in altre aree il ceppo potrebbe essere differente)”, è stato spiegato.