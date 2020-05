Conte: 'Dal 18 maggio ripartiamo correndo un rischio calcolato'

“Un rischio calcolato”. Così il Presidente del Consiglioha definito la decisione di riaprire le attività commerciali. “Affrontiamo la fase 2 con la voglia di ricominciare, ma con prudenza.Ora le Regioni potranno emanare i decreti e le ordinanze per regolamentare le varie riaperture.Come riporta il(approfondisci qui ) “per spostarsi all'interno della propria Regione e sarà possibile incontrare gli amici. Resta però iloppure ha sintomi compatibili con chi ha Covid 19. Resta anche il divieto di assembramento e occorre mantenere la distanza di un metro”.Non mancano le raccomandazioni dio all’aperto se non si possono rispettare le norme di distanziamento.anche se, ha precisato Conte , “le regioni saranno libere di ampliare queste misure o restringerle. Servirà cautela da parte di tutti, ma in particolare per quelle regioni, come la Lombardia, che combattono la battaglia più dura”.Dal 18 maggio riapriranno le varie attività di vendita e ricreative, le funzioni liturgiche e, in alcune regioni, anche bar e ristoranti.(leggi qui ).Palestre e piscine, ha detto il Presidente del Consiglio, ripartiranno il 25 maggio.Nelle prossime settimane, ha aggiunto Conte, verrà deliberato unper aiutare le imprese.Il presidente del Consiglio ha concluso spiegando che “lper tenere sotto controllo la curva epidemiologica”.