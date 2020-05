Cene a casa di amici: si possono organizzare, ma...

Cene a casa di amici: è possibile tornare ad organizzarle?Da quanto prevede il nuovo decreto governativo, che ‘apre’ la possibilità di recarsi nelle abitazioni non solo dei parenti, ma anche degli amici,L’importante, fanno sapere gli esperti, è: quindi il numero di commensali dipenderà anche dalla ampiezza della casa ospitante.Nelle situazioni dove non possono essere effettuati controlli, come appunto un’abitazione privata, vale un’unica regola:Come spiega infatti a(approfondisci qui ) il profesor Carlo Signorelli del San Raffaele di Milano "durante il lockdown,". E il virologo Carlo Federico Perno aggiunge: "Siamo di fronte a un amico che non ha alcun sintomo, e noi ci fidiamo di lui. Ma lui stesso potrebbe essere stato contagiato a sua insaputa.Anche il più caro degli amici potrebbe rivelarsi un nemico, dal punto di vista della malattia".Quindi il consiglio è: sì alle riunioni conviviali tra amici, ma avendo l’accortezza di essere meno di dieci persone alla volta e ben distanziate, anche a tavola. E meglio pranzare o cenare all’aperto.