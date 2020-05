Piemonte: situazione in miglioramento, ma resta 'sotto osservazione'

Molise, Lombardia e Umbria, nella prima settimana dall’inizio della Fase 2, hanno une di impatto sui servizi assistenziali.Nelle 18 Regioni rimanenti si segnala invece un rischio basso anche se tra queste ce ne sono 6 (Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Trento,e Puglia) dove la situazione epidemiologica viene comunque evidenziata come inÈ quanto emerge dalla lettura del(approfondisci qui ) che analizza l’andamento dell’epidemia e il suo potenziale impatto sui servizi sanitariDelle 18 regioni classificate ‘a rischio basso’, cioè condieci evidenziano un’incidenza settimanale bassa e intermedia-bassa, dove il ‘lockdown’ ha impedito il diffondersi dell’infezioneIl Piemonte rientra nelle sei ‘“Le misure di lockdown in Italia – scrive la Cabina di regia -da Covid-19 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni e province autonome”.Ma viene sottolineato che serve “necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico”. E’ anche necessario “per la prevenzione e la risposta a Cpvid-19 per fronteggiare eventuali recrudescenze epidemiche durante la fase di transizione”.