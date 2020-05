Il cadavere di una donna di circa 75 anni è stato ritrovato, questa mattina (domenica), dai vigili del fuoco in via Dante a Vercelli. La scoperta è avvenuta intorno alle 10.30. I pompieri sono entrati nell'alloggio, situato al quarto piano, grazie all'utilizzo dell'autoscala. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Sono intervenuti anche gli uomini del 118.