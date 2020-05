Continuail trend positivo del conteggio fra deceduti, guariti e nuovi contagiati in provincia di Vercelli, in linea con quanto avviene in tutto il Piemonte. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Piemonte, si registrano 27 guarigioni, un decesso e 4 nuovi contagi. Il totale dei pazienti guariti è 557, i decessi sono stati 197, i contagiati 1248.