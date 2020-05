Piemonte: cosa riapre e cosa no da oggi, il calendario

, lunedì 18 maggio,: quella di '. "Il Piemonte - dice il presidente, Alberto Cirio - riparte con fiducia e cautela perché vogliamo aprire tutto ma aprire per sempre". Il governatore, domenica sera, ha firmato l'che sarà in vigoreIn Piemonte riapriranno tutti i negozi al dettaglio, i saloni per parrucchieri, i centri estetici, gli studi di tatuaggio e piercing e i servizi per gli animali. I Comuni potranno consentire orari di apertura più elastici ed estensivi per favorire la massima operatività delle attività commerciali e dei servizi alla persona. Riapriranno anche musei, archivi e biblioteche e le altre strutture ricettive ancora chiuse.Sono consentiti quelli all’aria aperta in forma individuale rispettando la distanza minima di due metri. Saranno consentite anche le lezioni con l’istruttore che, in assenza della distanza di sicurezza, avrà l’obbligo di uso della mascherina e di guanti monouso dove l’attività preveda il contatto con l’allievo.Da oggi via libera ai nuovi cantieri di lavoro e la riattivazione di quelli eventualmente sospesi, oltre alla riattivazione dei tirocini extra-curriculari in presenza, purché nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e prevedendo lo smart working dove non possibile garantire il distanziamento.Torneranno operativi nei mercati i banchi extralimentari per consentire i tempi di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza e permettere ai Comuni di tracciare i nuovi spazi sulle aree mercatali.Riapriranno anche bar e ristoranti (insieme a trattorie, pizzerie, self-service, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e le altre attività di somministrazione alimenti). Resta sempre consentito il servizio di asporto per il quale l’orario viene esteso dalle 6 alle 22 e la prenotazione da remoto, pur preferibile, non sarà più obbligatoria.