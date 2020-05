Piemonte: le nuove regole per parrucchieri, negozi, bar e ristoranti

Da oggi, lunedì 18 maggio, inizia la fase di ripartenza di moltissime attività. Nelle scorse ore il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza che sarà in vigore fino a domenica 24 maggio. In queste ore alzano le serrande i negozi mentre nel weekend sarà la volta di bar e ristoranti (il calendario completo lo trovate qui ).Un metro di distanza da chi ci sta vicino. E poi: la pulizia delle mani. Come ha consigliato il presidente dell'Ordine provinciale dei medici, Piergiorgio Fossale, l'ideale sarebbe "una volta ogni 30 minuti". Non solo. Ovunque entreremo, dovremo indossare la mascherina che deve coprire sia il naso sia la bocca.Vale la regola del metro sia quando si è in fila per entrare che all'interno. Non solo. La mascherina sarà obbligatoria per tutti e dovremo indossare anche i guanti quando maneggeremo vestiti o scarpe.Potremo andarci solo ed esclusivamente su appuntamento. "Dopo una prima fase di rodaggio - anticipa La Stampa in edicola oggi, 18 maggio - probabilmente anche il lunedì o la domenica". Dopo ogni trattamento gli strumenti come forbici e pettini dovranno essere sterilizzati. Ogni cliente indosserà una mantella o un grembiule, che sarà monouso come del resto gli asciugamani. Si alla barba ma dopo averla lavata a casa. Stesse regole nei centri estetici, dove però non si potranno utilizzare né sauna né bagno turco.In Piemonte, come previsto dall'ordinanza regionale, riapriranno sabato 23 maggio. La distanza di sicurezza dovrà essere di un metro. Se allo stesso tavolo non riusciremo a mantenerla, ci dovrà essere una barriera in plexiglass salvo non siamo insieme alla persona convivente. Saranno vietate poi le consumazioni a buffet e per ordinare i gestori dovranno favorire soprattutto la consultazione online. E ancora. Il personale dovrà sempre indossare la mascherina.