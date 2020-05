I dati che preoccupano: in Piemonte il 16% dei nuovi contagi

Il Piemonte è fra le regioni dove il Coronavirus continua la sua avanzata. Il quadro emerge dai dati elaborati dal capogruppo alla Camera di Leu, Federico Fornaro. Il suo report è stato pubblicato anche questa mattina, lunedì 18 maggio, da La Stampa.La nostra regione ha una crescita del 7,2% meglio solo di Liguria (9,57%), Lombardia (9,44%), e Lazio (9,36%). La crescita media in Italia è del 6,25%. Negli ultimi 15 giorni ci sono stati in tutto il Paese 13.168 nuovi casi. La Lombardia ne ha avuti 7.000 (il 55%) mentre il Piemonte ne ha registrati 2.117: più del 16%. Ed è la seconda regione. L'Emilia ne ha mille in meno (1.216 ) ed è terza. "Alla luce dei dati delle prime due settimane dopo la fine del lockdown appare - dice Fornaro a La Stampa - condivisibile la scelta del presidente Cirio e della giunta piemontese di procedere a una apertura progressiva delle attività commerciali. Siamo ancora in emergenza sanitaria e il Coronavirus non è battuto".Se il quadro epidemiologico dovesse peggiorare la Regione sarebbe costretta ad innestare la retromarcia. "Che tradotto - scrive il quotidiano torinese - significa non riaprire i confini della Regione il 3 giugno. O, peggio, serrande che si abbassano di nuovo. Posti di lavoro ancora sospesi. E ricadute pesantissime per quanto riguarda l'economia". Intanto ieri, domenica 17 maggio, secondo l'Unità di crisi ci sono soltanto 164 casi in più del giorno precedente. Ma sono stati processati soltanto 4.296 tamponi contro i 6.225 di venerdì. "I risultati più che buoni di questi giorni sono frutto del periodo di lockdown. Delle chiusure strette, delle riaperture con il contagocce" fa notare ancora La Stampa.