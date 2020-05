Piemonte: i numeri che preoccupano

A quindici giorni dall'inizio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus,I dati si riferiscono alle ultime due settimane e sono stati raccolti dacapogruppo di Liberi e Uguali alla Camera. A tenere in apprensione la regione sono soprattutto i casi di nuovi malati e ricoveri in ospedale. Con all'orizzonteCome riportaanalizzando i numeri, emerge come anche in questo periodo il Piemonte continui ad essere nel gruppo di testa dei territori dove il virus prosegue ad essere presente in maniera rilevante.a fronte di una media nazionale del 6,25%. Peggio del Piemonte ci sono solo Liguria (9,57%), Lombardia (9,44%) e Lazio (9,36%).Ragionando per numeri assoluti, significa che nelle ultime due settimane il Piemonte ha fatto registrare 2.117 nuovi contagi, ovvero più del 16% del totale a livello nazionale., dove la Lombardia è sempre l'area a destare le maggiori preoccupazioni con 7.000 casi, il 55% del totale. La terza regione, l'Emilia Romagna, ha fatto registrare ben mille casi in meno del Piemonte: 1.216."Alla luce dei dati delle prime due settimane dopo la fine del lockdown, appare condivisibile la scelta del presidente Cirio e della giunta piemontese di procedere a una apertura progressiva delle attività commerciali - commenta Fornaro - Siamo ancora in emergenza sanitaria e il Covid non è battuto". Senza dimenticare chee quindi di aperture e spostamenti delle persone limitati.Infine i ricoveri. Ieri, lunedì 18 maggio,. Questo dopo che negli ultimi giorni i dati in questo senso erano stati più bassi.Aspetto, insieme a quello delle aperture commerciali, che resta in sospeso in attesa di capire come proseguirà la curva del contagio nel frattempo. "È bene aver riaperto dopo le attività produttive anche quelle commerciali, ma, avverte sempre Fornaro sulle pagine del quotidiano.