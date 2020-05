Vercelli: in viaggio con 'coca' ed eroina, arrestato

Scende alla stazione di Vercelli da un treno interregionale proveniente da Milano Centrale. Quando vede gli agenti della Polfer si innervosisce subito. Ed è proprio questa sua 'ansia' a costargli l'arresto con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.L'uomo, un italiano di 49 anni residente nel Vercellese, viene notato dagli agenti. Viene fermato per le verifiche relative al rispetto delle misure per contenere il contagio da Coronavirus. Lui, però, si mostra fin da subito un po' troppo nervoso. Durante il controllo, la Polfer scopre che è una persona già conosciuta dalle forze dell'ordine per reati legati alla droga. Dalla perquisizione spunta un involucro trasparente di cellophane con dentro eroina in pietra e cocaina.Per questo motivo scattano subito le manette e la sanzione amministrativa per uno spostamento senza valida giustificazione. L’uomo viene poi trasporato nel carcere di Billiemme. La droga è stata sequestrata.