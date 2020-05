Vercelli: Olmo dona 60.000 euro per gli universitari in difficoltà economiche

Per sentieri diversi l’Università del Piemonte Orientale, l’associazione Upo Alumni (i laureati dell’Upo) e l’avvocato Carlo Olmo hanno contribuito ad affrontare la pandemia da Coronavirus.Durante la Fase 1, Olmo ha fornito mascherine e Dpi alle strutture sanitarie, alle forze dell’ordine e ai cittadini. Upo ha lanciato una raccolta fondi a favore degli ospedali di Alessandria, Novara e Vercelli. L’Università si è impegnata nella produzione dei reagenti per i tamponi, nella ricerca di terapie efficaci, nella certificazione dei Dpi e ha avviato 46 progetti di ricerca per avviare la fase di ripresa.La Fase 2 si è più caratterizzata sulla gestione del quotidiano. Si sono moltiplicati i progetti di informazione multidisciplinare e di sostegno dell’Università, che ha rateizzato la contribuzione degli studenti. L’avvocato Olmo ha ideato la 'Tavola del Lupo Bianco' con la distribuzione di oltre sette tonnellate di derrate alimentari alle famiglie bisognose, colpite duramente dalla crisi.La ripresa è quella che preoccupa di più, perché la pandemia ha creato bisogni e ristrettezze. Molti studenti si trovano in difficoltà a pagare le ultime rate ma l’Università non è in grado di condonarle poiché le stesse sono indispensabili per garantire il proprio funzionamento. Per l’anno accademico che partirà a ottobre si è già deciso di non programmare aumenti e di proseguire nella politica delle rateizzazioni, ma non è possibile prevedere l’effetto che il Coronavirus provocherà nelle decisioni di spesa delle famiglie."È un momento di grande responsabilità per tutti" ha affermato il rettore Gian Carlo Avanzi. "C’è il rischio di cancellare un’intera generazione di laureati, di professionisti, di dirigenti e di ricercatori perché potrebbe esser loro negato, a causa delle ristrettezze economiche, il diritto allo studio e il diritto a sognare. Siamo obbligati a investire sul futuro più che in ogni altro periodo di difficoltà". L’invito è stato raccolto dall’associazione dei laureati presieduta da Francesca Boccafoschi. "È il momento di restituire. Lanciamo oggi una grande raccolta di fondi che dia respiro agli studenti che non possono permettersi di continuare o di iniziare un percorso universitario".L’avvocato Olmo si è subito messo in contatto con il Rettore e la presidentessa dell’Associazione per garantire la sua convinta adesione. Olmo ha effettuato un bonifico di 60.000 per avviare il progetto. "Mai come in questo periodo vedo che da un buon progetto ne nasce immediatamente un altro. Le emozioni non finiscono mai, anzi, si rigenerano di linfa nuova e toccante nella profondità dei cuori. Come privato cittadino ed ex studente universitario sento forte il senso di appartenenza e l’esigenza di consentire a tutti le stesse opportunità".L’associazione Upo Alumni coordina la campagna 'Il tuo sogno continua', i progetti, i relativi bandi e si riserva le scelte e le decisioni conseguenti. Qui si trovano ulteriori dettagli per ‘imitare’ il generoso gesto dell’avvocato Olmo. Le donazioni all’associazione UPO Alumni possono essere fatte utilizzando l’IBAN: IT79V0503410100000000041328.