Ecco come ottenere il Bonus Piemonte

SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale: nel caso non lo avessi puoi attivarlo cliccando qui (scelta consigliata se non si hanno altre credenziali di autenticazione digitale. In alternativa si può chiedere supporto al proprio commercialista)



Carta di Identità Elettronica (CIE)



Certificato digitale in formato Carta Nazionale Servizi-CNS con lettore di smart-card collegato al proprio personale computer

È in corso in questi giorni l’invio delle pec ai beneficiari del BonusPiemonte, il contributo a fondo perduto dalla Regione per sostenere le imprese colpite dal lockdown per l'emergenza Coronavirus. Gli invii proseguiranno al ritmo di 5.000 al giorno, fino a raggiungere le 60.000 imprese del territorio che, ad oggi, vi possono accedere.Una volta risposto alla pec il contributo verrà accreditato nell’arco di qualche giorno. Per accedere al sistema e comunicare l’Iban su cui si desidera venga accreditato il bonus è necessario essere muniti di una delle seguenti credenziali di autentificazione digitale:Sarà poi necessario inserire: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, estremi di un documento identificativo. E ancora. Dati identificativi dell’impresa: denominazione o ragione sociale, forma giuridica, codice fiscale, partita Iva. E poi. Dati relativi alla sede legale dell’impresa: comune, indirizzo, recapiti telefonici e posta elettronica. Infine gli estremi bancari: Iban e intestatarioAl termine del modulo di domanda è necessario allegare copia del documento d’identità del rappresentante legale (fronte e retro). A tal fine è possibile inserire due allegati (il limite massimo di ogni file allegato è di 5 Mb e potrà avere formato jpg, pdf o tif). Per agevolare nella compilazione della domanda è stato predisposto un video tutorial che si può guardare cliccando qui Per ogni informazione sul BonusPiemonte scrivere un'e-mail a help.bonuspiemonte@regione.piemonte.it