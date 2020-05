Manca ancora l'ufficialità, ma il 3 giugno riaprono le regioni

. Ilil Paese abbatterà anche l'ultima restrizione dovuta al lockdown:. Manca ancora l'ufficialità, ma l'incontro tra il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e i governatori ha dato esito positivo.La decisione è maturata dopo che il ministro della Saluteha analizzato i dati del monitoraggio dei contagi: "Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l'andamento della curva", ha affermato Speranza.Al momento in Italia non c'è nessuna situazione critica relativa all'epidemia di Covid-19. È questo in sintesi il risultato del monitoraggio degli indicatori per la cosiddetta fase 2 tra il 18 e il 24 maggio. L'incidenza settimanale rimane molto eterogenea nel territorio nazionale. Praticamentee il trend dei nuovi caso è in diminuzione. In alcune territori, il numero di casi è ancora elevato denotando una situazione complessa ma in fase di controllo.Insomma, il problema della Lombardia resta, la cautela degli scienziati anche. Ma rinviare di una settimana la ripartenza avrebbe innescato tensioni non sostenibili e costretto il governo a tenere ancora chiusi i confini con l’estero. Se invece il via libera sarà confermato, l’Italia potrà dare un segnale importante di ripresa sotto il profilo economico.