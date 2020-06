Domani il Piemonte riapre i confini

"Siamoda mercoedì 3 giugno.e la pagella del ministero della Salute ci promuove a pieni voti". Così il presidente della Regione Piemonteha descritto la situazione del territorio nel corso di una videoconferenza tenutasi ieri pomeriggio, lunedì 1 giugno, con il vicepresidente Fabio Carosso, gli assessori Luigi Icardi, Matteo Marnati e Marco Gabusi, i tecnici dei gruppi di monitoraggio e dell'Unità di Crisi."Oggi in tre giorni siamo in grado di- spiega Cirio - L'indicatore Rt è a 0.5 quando la soglia è 1; i posti occupati in terapia intensiva sono il 12% con il limite massimo da non superare del 30%. Anche sulla presenza di focolai siamo in netta discesa. Siamo quindi pronti a ripartire definitivamente e siamo in grado di"."Quest'anno - prosegue il presidente della Regione - la Festa della Repubblica ha un: festeggiamo i valori della democrazia e della libertà, compressa negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria".Il trend discendente del virus sta proseguendo: "Nelle ultime settimane - sottolinea l'assessore- abbiamo, ossia la capacità di identificare precocemente i nuovi casi sospetti, isolarli e sottoporli a tampone grazie al lavoro di monitoraggio dei medici di famiglia".