Piemonte: tutte le novità per la ripartenza totale

La conferenza stampa di ieri, 1 giugno, del presidente della Regione Alberto Cirio, non è stata l'occasione per parlare solamente della riapertura dei confini regionali (leggi qui ), ma anche per annunciare diverse novità riguardanti il prossimo futuro., che obbliga a indossare le mascherine anche all'aperto nei centri abitati e nelle aree commerciali,: "La scelta adottata in Piemonte per questo lungo ponte è stata giusta - ha commentato Cirio - I controlli sono stati svolti in maniera intelligente e le contravvenzioni sono state poche. Da mercoledì tornerà a valere la regola dell'obbligatorietà della mascherina ovunque non sia possibile garantire il rispetto del distanziamento di almeno un metro: siamo però pronti a nuovi interventi se si verificheranno dei peggioramenti".È stato annunciato l'arrivo tra pochi giorni di un laboratorio mobile, grazie alla collaborazione con l'Esa (Agenzia spaziale europea) in grado diche hanno lavorato durante l'emergenza e processare. Il laboratorio Arpa di La Loggia, inoltre, assumerà il livello di sicurezza 3, tra i più alti in Italia, e potrà analizzare le caratteristiche e l'evoluzione del virus."Stiamo assistendo - ha evidenziato il capo della task force Ferruccio Fazio - grazie al distanziamento interpersonale e all'uso dei dispositivi di protezione individuale, non solo a una riduzione della diffusione e della gravità dei contagi rispetto a un mese fa, ma forse anche a una minore aggressività del virus stesso e questo potrebbe rendere"Tra pochi giorni verrà presentato un documento sulla", ha affermato l'assessore Luigi Icardi. "Si devono identificare percorsi sicuri per fare in modo che gli ospiti possano nuovamente incontrare i parenti, evitando il rischio di introduzione di un virus ora che gli ultimi tamponi dimostrano che è stato debellato", ha aggiunto Fazio."Dai i dati del 3° rapporto che Ires Piemonte ha presentato al Gruppo di monitoraggio istituzionale della fase 2 si evince che l- ha spiegato il vicepresidente Carosso - Le imprese, inoltre, hanno fsatto ampio ricordo al Fondo di garanzia, tanto che la percentuale di richieste inferiori a 25.000 euro si attesta intorno al 90% del totale"."Oggi sono stati effettuati 6839 bonifici del bonus Piemonte per oltre 11,7 milioni di euro - ha rimarcato il presidente Cirio - In una settimana sono stati erogati 64,7 milioni e disposti oltre 30.000 bonifici".