Trino, vinto il ricorso in Corte d'Appello: arrivano 15 milioni di euro

Al Comune di Trinorelativi alle quote non corrisposte in pieno dal 2005 al 2011. La Presidenza aveva presentato ricorso contro la sentenza di primo grado,La causa era stata promossa nel 2011 dai, vista la decurtazione delle somme incassate, il 70 per cento in meno."Fino al 2004 avevano ottenuto la quota spettante dei fondi Scanzano per intero, dal 2005 fu erogato solo per il 30 per cento - spiega- In primo grado nel 2016 il giudizio fu positivo alla richiesta dei Comuni,In attesa della sentenza di secondo grado, nel 2019 mi sono fatto promotore di un incontro, con gli altri sindaci della consulta Anci nucleare, con l’allora sottosegretario Giorgetti, per definire anche le annualità successive a quelle oggetto della causa".Pane termina: "delle somme dovute e per quelle successive. I nostri Comuni ad oggi non hanno intentato alcuna causa maL'esito della sentenza d'appello è importante per noi a livello di risorse e a livello strategico".