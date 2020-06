'Quali piani per fruizione in sicurezza dei servizi pubblici?'

a domanda individuale, servizi sociali, di pre-post scuola e trasporto scolastico. Ma anche comeai servizi sociali di assistenza domiciliare, telesoccorso, centro diurno e mensa servizio anziani”.Lo domandano, in un’"Il consiglio comunale, il 15 maggio, ha approvato la delibera sull’individuazione delle fasce reddituali e delle relative agevolazioni ai fini dell'applicazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, servizi sociali e servizi di pre-post scuola e trasporto scolastico anno 2020 – fanno sapere i consiglieri in una nota - Con tale approvazione il consiglio ha stabilito i criteri per l’accesso ai servizi pubblici a domanda individuale, servizi sociali, di pre-post scuola e trasporto scolastico”.“L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 – proseguono - non si esaurirà in tempi brevi e in determinati contesti sarà necessaria l’adozione di precauzioni come l’utilizzo di Dpi e distanziamento sociale. Tali misure di sicurezza saranno presumibilmente necessarie in particolare in determinati contesti e per determinate fasce di popolazione, riconducibili entrambi ai servizi di sopra elencati”."I servizi sociali di Assistenza domiciliare, Telesoccorso, Centro Diurno e Mensa Servizio anziani. Per questo vorremmo sapere come l’Amministrazione stia pianificando per garantire la fruizione in sicurezza dei servizi e come intenda comportarsi per garantire sostegno aggiuntivo”, concludono.