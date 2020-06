oggi pomeriggio, lunedì 15 giugno, intorno alle ore 17 in corso Prestinari, all'altezza della rotonda di corso Fiume. A soccorrerla sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale.