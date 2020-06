Piemonte, medici: protesta a Torino martedì 23 giugno

Le associazioni che rappresentano le professioni mediche Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, Aaroi Emac, Fassid, FVM, Anpo-Ascoti-Fials Medici, hanno indetto per martedì 23 giugno a partire dalle 18,30 in piazza Castello a Torino una manifestazione pubblica “a tutela della dignità professionale della categoria”.Le ragioni che hanno portato a questa decisione, spiegano gli organizzatori, sono diverse: “Nonostante l’abnegazione e i rischi connessi alla pandemia, i medici piemontesi hanno garantito assistenza e tutela della salute pubblica ottenendo dal Governo e soprattutto dalla Regione un riconoscimento economico giudicato irrisorio rispetto a quanto reso come servizio nei confronti del cittadino. Non basta: ora il personale sanitario si trova a dover gestire complesse liste d’attesa che richiedono un ulteriore sacrificio”. La seconda motivazione parte dalla considerazione che “il Sistema sanitario regionale partiva da una situazione disastrosa: la carenza di specialisti e i concorsi deserti avevano determinato il proliferare dei medici a gettone. A causa dell’emergenza sanitaria le carenze sono peggiorate ma dalla Regione nessuna proposta o quanto meno presa in carico di tale problema – proseguono – Poi la Regione dovrà potenziare le Rianimazioni piemontesi con ulteriori 300 posti letto, ma dove troverà i medici Rianimatori da assumere? Chi curerà i pazienti?”.Infine la “diaspora di medici che, vista la totale indifferenza del Governo Regionale alle reali ed oggettive difficoltà nello svolgere in sicurezza e con i dovuti riconoscimenti la professione, hanno deciso di licenziarsi ripiegando al privato o rivolgendosi a strutture in altri territori. E’ una sconfitta del territorio e la Regione deve farsene carico”, sottolineano i sindacati.“Chiediamo – concludono i Rappresentanti Sindacali - che venga riconosciuto il nostro impegno durante l’epidemia, chiediamo che il SSR arrivi finalmente preparato ad un eventuale secondo picco in autunno, chiediamo che l’Assessorato faccia un passo avanti per ricucire lo strappo con la categoria, chiediamo che le figure del medico ospedaliero e dirigente sanitario non siano continuamente mortificate, chiediamo di non essere privati della prospettiva di carriera e della centralità del nostro ruolo. Chiediamo solo di poter lavorare dignitosamente, a tutela dei pazienti”.