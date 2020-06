Zecchino d'Oro, al via le selezioni regionali

Partono anche in Piemonte le selezioni per la prossima edizione dello Zecchino d’Oro.Quest’anno il “Casting Tour” per la ricerca dei solisti che interpreteranno le canzoni della 63ª edizione dello Zecchino d’Oro, si svolgerà online: i piccoli cantanti del Piemonte potranno inviare i propri video tramite una piattaforma dedicata, completamente gratuita.L’ultimo interprete a rappresentare il Piemonte è stato Andrea Amelio (10 anni, di San Damiano d’Asti) con il brano 'Una commedia divina', in gara alla 58° edizione nel 2015; in tutto sono 38 i bambini della regione che, dal 1959 a oggi, hanno preso parte alla storica trasmissione.Per partecipare all’edizione 2020 i piccoli cantanti potranno utilizzare una modalità tutta nuova e divertente, per giocare in famiglia da casa, tramite il sito www.zecchinodoro.org.L’obiettivo dello Zecchino d’Oro Casting Tour non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti per i 12 brani. Si cerca infatti la personalità, l’età e la voce che siano più corrispondenti alle canzoni dell’edizione in corso, ricordando con l’hastag '#èlamusicachevince' che la sfida non è tra le bambine e i bambini, ma musicale.