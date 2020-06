Nuove opere pubbliche con materiali drenanti

Realizzare opere pubbliche con materiali tecnologicamente avanzati per aumentare la resilienza dei territori e prevenire danni economici e alle persone. E' la proposta dell'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati, commentando i dati dell’ultimo report di Arpa sui piovaschi in Piemonte.«Il mese di giugno è stato caratterizzato da una forte instabilità con ripetuti fenomeni temporaleschi molto violenti e precipitazioni intense spesso associate a grandine e forti raffiche di vento – ha detto Marnati - Dobbiamo, dunque, abituarci nei prossimi anni a convivere con un clima simile a quello dei tropici: è pertanto fondamentale che le nostre città e le nuove opere pubbliche debbano tener conto di questa mutata situazione iniziando a utilizzare nuovi materiali drenanti per mitigare gli effetti delle piogge al suolo, mettendo in cantiere con i prossimi fondi europei anche opere di potenziamento delle reti idriche per convogliare e smaltire velocemente le crescenti quantità di acqua».